Auf dem Jüdischen Friedhof von Aschersleben wird aus Anlass der Pogromnacht an die jüdischen Mitbürger erinnert und an die Aussegnungshalle, die damals zerstört wurde.

An einer Wäscheleine aufgereiht sind auf dem Jüdischen Friedholf während der Gedenkveranstaltung die Fotos vom Arbeitseinsatz zu sehen.

Aschersleben/MZ. - Die Kälte steigt den Männern und Frauen, die sich an diesem frostigen Novembertag auf dem Jüdischen Friedhof von Aschersleben versammelt haben, in die Knochen. Ebenso wie das Grauen, an das aus Anlass der Pogromnacht und des Jahrestages der Zerstörung der Aussegnungshalle erinnert wird.