Gatersleben/MZ - Die Balken an der Schaukel seien morsch, so dass das Spielgerät abgebaut wurde. Die Wippe war ebenfalls marode. Auch sie sei inzwischen verschwunden. Wenn das so weiter gehe, ärgert sich eine Gaterslebenerin, die die Einwohnerfragestunde der jüngsten Stadtratssitzung im Seeland nutzte, um ihren Frust loszuwerden, hätten die Kinder im Ort bald gar nichts mehr zum Spielen.

