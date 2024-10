Gaterslebener Saxonia-Jungs laufen in neuer Spielkleidung auf

Gatersleben/MZ/igu - Besonders die Spieler freuten sich sehr über die neuen Trikots, waren doch die alten Trikotsätze langsam in die Jahre gekommen und - dem Wachstum der Jungs geschuldet - auch zu eng geworden. Gesponsert wurde der Trikotsatz vom Unternehmen „Die wilden Caterer“ um Denis und Timmy Lehmann aus Gatersleben, deren Söhne selbst in der Mannschaft spielen. Das Team belegt derzeit in der Kreisoberliga des Salzlandkreises einen sehr guten dritten Platz.