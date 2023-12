Diebe haben am Aldi in der Magdeburger Straße in Aschersleben einen ganzen Container mit Feuerwerkskörpern leergeräumt.

Aschersleben/MZ - Was für ein großes Feuerwerk hat da denn jemand geplant? Denn: Einen ganzen Container, in dem eigentlich zum Verkauf gedachte Pyrotechnik gelagert war, haben Diebe in der Nacht zu Freitag am Aldi in der Magdeburger Straße von Aschersleben aufgebrochen und komplett leergeräumt.

Ob die Raketen und Fontänen zum „Eigengebrauch“ benutzt oder schwarz verkauft werden, dazu kann die Polizei keine Angaben machen. „Auch das genaue Schadensausmaß ist noch unbekannt“, sagt Marco Kopitz, Sprecher im Polizeirevier Salzlandkreis.

Das sucht nun nach Zeugen für die Tat. Die können sich auf dem Revier oder auch telefonisch unter der Nummer 03471/37 90 melden.