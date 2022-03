Für viele Flüchtlinge im Salzlandkreis wird Aschersleben erst einmal zur sicheren Bleibe

Aschersleben/MZ - Tief bewegt berichtet Katrin Lücke von einer ukrainischen Familie, die vor wenigen Tagen mit einem neun Monate alten Baby in Aschersleben angekommen ist. Die Flüchtlinge versuchen nun, in einer Wohnung der Wohnungsgenossenschaft „Einigkeit“ zur Ruhe zu kommen. Katrin Lücke ist Mitarbeiterin der Genossenschaft, in diesen Tagen hat sie viel zu organisieren. Gerade werden zwei weitere Wohnungen mit den nötigsten Möbeln bestückt, damit die gegen Mittag erwarteten Flüchtlinge ordentlich untergebracht werden können.

Sie achtet unter anderem darauf, dass auch Dinge wie Handtücher, Duschbad und andere Kleinigkeiten vorhanden sind, die das Ankommen erleichtern. Es sind Wohnungen, die normalerweise als Unterkünfte für Polizeischüler dienen, doch im Februar war die Nachfrage nicht so groß. „Die Priorität ist jetzt einfach eine andere, wir wollen kurzfristig helfen“, sagt „Einigkeit“-Geschäftsführer Marcel Osterburg. „Meine Leute machen da einen engagierten Job.“

Die Hilfsbereitschaft ist überall groß. Auf privater Ebene sowieso, „aber auch Stadt und Landkreis tun alles, um die Flüchtenden freundlich aufzunehmen und menschenwürdig unterzubringen“, sagt Oberbürgermeister Andreas Michelmann. Ausdrücklich bedankt er sich bei allen, die sich „in bester Absicht“ ehrenamtlich kümmern. Wohnungsunternehmen - also „Einigkeit“ und die Aschersleber Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW) - sowie private Vermieter stellen Wohnungen zur Verfügung. Die Stadt kümmert sich darum, diese auszustatten. „Dafür haben wir fünf Mitarbeiter aus der Verwaltung rausgenommen“, so Michelmann. Bei ihnen laufen die Fäden in der Koordinierungsstelle in der Heinrichstraße zusammen.

Die Wohnungsgenossenschaft Einigkeit und etliche Helfer richten in Aschersleben Wohnungen für Flüchtlinge her. Foto: Frank Gehrmann

Wer zum Beispiel Haushaltsgeräte oder Möbel spenden möchte, sollte sich bei der Koordinierungsstelle melden. Die Dinge werden abgeholt, wenn sie benötigt werden. Im Moment fehle es besonders an freiwilligen Helfern, die die Möbel in den herzurichtenden Wohnungen aufbauen können. Dringend gesucht werden auch Menschen mit russischen oder ukrainischen Sprachkenntnissen. Auf dem Spendenkonto der Stadt sind bis zum Donnerstag 7.265 Euro eingegangen. Dazu kommen noch Barbeträge, die einzelne Ascherslebener direkt im Rathaus abgeben.

Im Laufe der vergangenen Tage sind 50 Flüchtlinge, meist Frauen mit Kindern, in 15 Wohnungen untergebracht worden, 13 weitere könnten laut Michelmann sofort belegt werden. Entlastung bringt auch das Engagement Ascherslebener Bürger, die zusammenrücken und Flüchtlinge vorerst in ihren Häusern aufnehmen. Michelmann appelliert an alle, die ukrainische Flüchtlinge privat beherbergen, diese so schnell wie möglich zum Einwohnermeldeamt zu schicken, damit diese von diesem Zeitpunkt an Leistungen beziehen können. „Ich bitte um Verständnis, dass wir nicht alles zur gleichen Zeit hinkriegen. Im Moment geht es um Versorgung und Aufnahme. Kita und Schule werden geregelt, diese Fragen sind aber erstmal nachrangig“, so Michelmann. Solange es geht, will die Stadt an der dezentralen Unterbringung festhalten. Wird der Zustrom größer, könne jedoch auch eine Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften nicht ausgeschlossen werden.

Die Koordinierungsstelle der Stadt Aschersleben befindet sich in der Heinrichstraße 4 (Alte Tischlerei) und ist unter der Telefonnummer 03473/ 840 89 63 erreichbar.