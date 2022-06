Für die Felder um Aschersleben wird der Dünger knapp

Wie Agrarbetriebe in der Region mit Preissteigerungen für Dünger und den Kriegsauswirkungen kämpfen. Was sie für die Zukunft befürchten.

Klein Schierstedt/Hoym/MZ - Die Frühlingssonne scheint in den Dörfern um Aschersleben. Auf den Äckern herrscht Betriebsamkeit. Was machen die Landwirte gegenwärtig? Wie wirkt sich der Krieg in der Ukraine aus?