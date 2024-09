Frisch ausgebildet Für 92 Ascherslebener Absolventen geht es nach den Zeugnissen in die Kranken- und Altenpflege

In der Alten Hobelei haben 92 Absolventen des IWK in Aschersleben ihre Zeugnisse in Empfang genommen. Sie haben sich für einen Beruf im Gesundheits- bzw. Sozialwesen entschieden.