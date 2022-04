Fünf Kandidaten treten zur OB-Wahl in Aschersleben an

Aschersleben/MZ - Die Wahl des neuen Oberbürgermeisters der Stadt Aschersleben am 8. Mai steht bevor. Der aktuelle Amtsinhaber Andreas Michelmann tritt nach 28 Jahren nicht erneut zur Wahl an. Zur Wahl zugelassen sind fünf Bewerber. Es sind Steffen Amme, Peter Breitwieser, Torsten Graßmann, Martin Lampadius sowie Carsten Reuß, wie Judith Kadow, Pressesprecherin der Stadt, mitteilte. Diesen Bewerbern steht zu, sich in mindestens einer öffentlichen Versammlung Bürgern vorzustellen.

Das entsprechende Wahlforum, veranstaltet durch die Mitteldeutsche Zeitung, findet am Donnerstag, 28. April, ab 18 Uhr im Großen Saal des Bestehornhauses, Hecknerstraße 6 in Aschersleben, statt. Bis zum 25. April können im Vorfeld Fragen von Seiten der Bürgerinnen und Bürger an die Kandidaten per E-Mail an [email protected] gesendet werden. Am Wahltag stehen die Wahllokale in den insgesamt 24 Wahlbezirken von 8 bis 18 Uhr offen. Die Wahlbenachrichtigungen sind bereits verschickt worden.

Zur Wahl im Wahllokal ist die Wahlbenachrichtigung mitzubringen sowie der Personalausweis oder Reisepass. Unionsbürger benötigen einen gültigen Identitätsnachweis. Es besteht auch die Möglichkeit der Briefwahl. Die Ausgabestelle wird im Rathaus vom 25. April bis 6. Mai und bei einer erforderlichen Stichwahl am 22. Mai in der Zeit vom 11. Mai bis 20. Mai geöffnet.