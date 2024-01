Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/Seeland/MZ - Was für ein Aufwand: Etwa 43 Millionen Führerscheine müssen in Deutschland in fälschungssichere, EU-weit gültige Exemplare im Scheckkartenformat umgetauscht werden. Gestaffelt nach den Geburtsjahrgängen der Autofahrer und dem Ausstellungsdatum. Und ganz sicher werden sich jetzt einige Ascherslebener und Seeländer erschrecken. Denn die nächste Frist für die bis 1970 Geborenen läuft in wenigen Tagen ab. Genauer gesagt am 19. Januar.