Der Klein Schierstedter Ralf Borchert ist mit dem Aussehen einer öffentlichen Fläche in der Nachbarschaft unzufrieden und beschließt, einfach zu handeln. Was er sich davon erhofft.

Ralf Borchert hat in Eigenregie angefangen, sich um das Umfeld des Kriegerdenkmals in Klein Schierstedt zu kümmern und dafür einen neuen Rasenmäher gekauft.

Klein Schierstedt/MZ - Wenn Ralf Borchert in Klein Schierstedt von seinem Hof fährt, dann hat er eigentlich einen schönen Blick auf den Platz mit dem Denkmal, das für die Opfer des Ersten Weltkriegs in dem kleinen Dorf errichtet worden ist. Eigentlich. Denn allzu oft in der Vergangenheit war das Grün um den Gedenkstein, der von einem kleinen Zaun umgeben ist, nicht mehr schön anzusehen. Weil das Gras einfach zu hoch gewachsen war. Auf dem Gedenkstein stehen alle Namen der Klein Schierstedter, die 1918 nicht mehr lebend nach Hause gekommen sind.