Jenny Winter setzt in Wilsleben auf Farbtupfer. Die Pflanzen müssen in die Erde, da hilft alles nichts.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/Seeland/MZ - Die Absicht ist gut, das Ziel klar. Aber Petrus scheint was dagegen zu haben. Seit dem frühen Morgen schickt er stundenlangen Regen über das Land. In vielen Gemeinden des Landkreises sollen am Sonnabendvormittag eigentlich Hacken, Harken, Schaufel und Eimer regieren, um dem Winterdreck Adieu zu sagen. Denn in einer Woche ist Ostern: Unrat und das Laub vom Vorjahr passen nicht ins Frühlingsbild.