Der erste Storch ist nach seinem Winterausflug in den Süden wieder in Frose eingetroffen und hat viel zu tun.

Der erste Storch in Frose ist zurück und derzeit dabei, das Nest zu reparieren.

Frose/MZ - Meteorologisch ist er schon angebrochen - der Frühling. Nur mit dem kalendarischen Frühlingsanfang müssen wir uns noch ein paar Tage gedulden. Ein sicheres Zeichen dafür, dass es bis dahin aber nur noch wenige Tage sind, ist die Rückkehr der Zugvögel.

So hatten schon am Wochenende die ersten Froser den Storch auf dem Schornstein an der ehemaligen Schule entdeckt und auch MZ-Fotograf Frank Gehrmann sind die ersten schönen Schnappschüsse gelungen.

Derzeit repariert der zurückgekehrte Adebar – trotz dicken Nebels – sein Nest, um so die Ankunft seiner Partnerin vorzubereiten. Damit wird es auch in diesem Jahr wieder Störche in Frose geben. Und bis die Partnerin eintrifft, sind hoffentlich auch die Temperaturen ins Frühlingshafte gestiegen.