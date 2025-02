Aschersleben/MZ - Wer will am zweiten Freizeit-Beachvolleyball-Turnier teilnehmen, das am Sonnabend, 24. Mai, stattfindet? Das Ascherslebener Ballhaus und die Feuerwehr Westdorf rufen Freizeitmannschaften aus Aschersleben und der Umgebung auf, sich für das Turnier anzumelden, das auf der Beachvolleyballanlage im Freibad Unter der Alten Burg stattfinden soll.

Die Mannschaften sollten aus vier Spielern bestehen, die nicht aktiv oberhalb der Landesliga spielen, heißt es in dem Aufruf. Zu gewinnen gibt es einen Wanderpokal für die Siegermannschaft und Pokale für die ersten drei Teams. Anmeldungen für das Turnier werden bis zum 30. April per E-Mail unter der Adresse [email protected] entgegengenommen.

Gespielt wird dann am 24. Mai in zwei Gruppen. Maximal zwölf Mannschaften können teilnehmen. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe treten im Halbfinale gegeneinander an. Dabei geht es dann um den Finaleinzug.

Platz drei wird ebenfalls ausgespielt, heißt es weiter in dem gemeinsamen Aufruf von Ballhaus und Feuerwehr Westdorf. In der Gruppenphase werden zwei Sätze mit 15 Punkten gespielt, ab dem Halbfinale werden laut Ankündigung 21er-Sätze gespielt.

Beginn des Turniers ist 9 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird das Turnier in der Indoor-Beach-Arena des Ascherslebener Ballhauses stattfinden.