Der Frecklebener Männergesangverein gestaltet jedes Jahr ein Karnevalsprogramm für die Seniorengruppe des Dorfes. Wie das ankommt und seit wann die älteste Seniorin dabei ist.

Die Senioren aus Freckleben hatten – kostümiert beim Fasching mit dem Männergesangverein – sichtlich Spaß.

Freckleben/MZ - Das Steigerlied gehört zu den beliebtesten Liedern im Repertoire der meisten Chöre. Auch in dem des Männergesangvereins in Freckleben. Aber einmal im Jahr stimmt Chorleiter Werner Schiffner sein Akkordeon zu einem völlig anderen Text an. Statt „Glück auf, Glück auf!“ heißt es „Frecke alaaf, Frecke alaaf! Dieser Ruf geht um die Welt, von dem Wippertal zum Belt. Und er klingt gut, er klingt so gut“, intonieren die Herren im Saal des Dorfgemeinschaftshauses von Freckleben. Heute gestalten die Sänger ein Karnevalsprogramm.