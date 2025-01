Lothar Püschel und Ralf Springer (v.l.) schauen den neuen Kalender an.

Aschersleben/Seeland/mz. - Wenn der Kalender fürs neue Jahr fertig ist, dann gehört das immer zu den besonderen Momenten für die Mitglieder des Fotoclubs Seeland. Jahrelang haben die Hobbyfotografen die Fotos für den Kalender der Druckerei Mahnert geliefert, in diesem Jahr tritt die Druckerei als Sponsor auf und der Fotoclub bringt einen eigenen Kalender in kleiner Auflage von 50 Stück heraus. Den verteilen die Clubmitglieder an Freunde und Verwandte.