Eine englische Saab 340B dreht am Montag etliche Flugrunden in der Region um den DLR-Flughafen Cochstedt. Was bisher über die Maschine bekannt ist.

Cochstedt/MZ - Auffällige Flugbewegungen konnten am Montag am Himmel in der Region über Cochstedt beobachtet werden. Wie auf der Flugverfolgungsapp Flightradar gut zu sehen war, drehte ein Regionalverkehrsflugzeug vom Typ Saab 340B über Stunden Runde für Runde zwischen Hecklingen und dem Seeland, wobei es dabei immer wieder den Flughafen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Cochstedt ansteuerte.