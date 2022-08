Flammen versetzen Kleingärtner in Aschersleben in große Sorge

Ein Brand in der Ascherslebener Tonkuhle läuft auf eine Kleingartenanlage in der Hecklinger Straße zu.

Die Kameraden der Ortswehren haben in der Tonkuhle in Aschersleben einen Flächenbrand gelöscht.

Aschersleben/MZ - Kleingärtner in der Hecklinger Straße sind vielleicht am Sonntag einer Katastrophe entkommen. Um 16.24 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Flächenbrand in die alte Tonkuhle an der Engelsstraße gerufen. Bei der Anfahrt sei durch den Wind angefacht sehr starke Rauchentwicklung zu sehen gewesen, berichtet Eric Eilhardt von der Ortsfeuerwehr Aschersleben.