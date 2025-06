34 Feuerwehrfrauen aus dem gesamten Salzlandkreis haben in Schadeleben gemeinsam mit dem ASB die Wasserrettung geübt. Was das Besondere an der Ausbildung ist.

Schadeleben/Salzlandkreis/MZ - Über den Concordia See wabern Bässe vom Concordia Open Air. Vier Frauen in Feuerwehrkluft und Rettungswesten steigen in ein Motorboot des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) und drehen auf dem See eine schnelle Runde. Zwei andere klettern vorsichtig in ein schaukelndes Schlauchboot. Sie versuchen gleich darauf, eine auf dem Wasser treibende Puppe zu greifen und auf das Boot zu ziehen.