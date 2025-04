Viel Schlauchmaterial war notwendig, als die Feuerwehren der Stadt Seeland in den alten Schrebergärten in Frose einen Flächenbrand löschen mussten.

Frose/MZ - „Das war knapp für uns und einen Teil unseres Projektes“, steckt jetzt noch Jessika Bonk der Schrecken in den Gliedern. Am Wochenende wurde sie von Freunden über das am Freitagnachmittag ausgebrochene Feuer in den alten Schrebergärten von Frose informiert. Die junge Frau hat gemeinsam mit ihrer Familie einige der alten Parzellen gekauft, um daraus ein Erholungsgebiet für das gesamte Dorf und einen Rückzugsort für die Tierwelt zu machen.