Zum vierten Mal haben am Wochenende in Nachterstedt Feuerwehren aus der gesamten Region um den Flutlichtpokal gewetteifert. Welche Mannschaften neben den Gastgebern besonders erfolgreich waren.

Nachterstedt/MZ - Der Sportplatz in Nachterstedt gleicht am Sonnabend einem Festivalgelände: bunte Pavillons auf dem Rasen, Imbisswagen auf der Aschenbahn, Musik aus jeder Ecke und der Geruch von Gegrilltem und Fassbier in der Luft. Feuerwehrsportler aus der gesamten Region und darüber hinaus haben sich für den 4. Flutlichtpokal eingefunden – ein Event, bei dem sich die Kameraden selbst von eisigem Wind nach Einbruch der Dunkelheit nicht die Laune verderben lassen.