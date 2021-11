Festival für moderne Musik in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Das inzwischen 28. Tonkünstlerfest zeigt sich vom 12. bis 20. November im Land an verschiedenen Orten - in Aschersleben, Magdeburg, Salzwedel. Die unterschiedlichen Konzerte seien laut Organisatoren voller Farbigkeit. Sowohl in den Ausrichtungen als auch in der Art der Interpreten. Und natürlich haben auch namhafte Künstler einen Platz beim Tonkünstlerfest, das als renommierte Gäste Lutz Gerlach und Ulrike Mai, Warnfried Altmann und Hermann Naehring erwartet.

„Eigentlich wäre es das 29. Tonkünstlerfest gewesen, aber da im Coronajahr alles ausfallen musste, machen wir einfach an der Stelle weiter, an der wir aufgehört haben“ sagt die neue Vorsitzende des Tonkünstlerverbandes, Beatrix Lampadius, optimistisch, die nun die langjährige Vorsitzende Sigrid Hansen ablöst.

Sponsoren, wie das Land Sachsen-Anhalt, die Stadt Magdeburg und Lotto-Toto, ermöglichen die Durchführung dieses Festes mit neun Konzerten. Der Deutsche Tonkünstlerverband Sachsen-Anhalt verschreibt sich seit fast 30 Jahren der Modernen Musik und möchte fortan neben den „professionellen“ Komponisten auch junge Menschen für diese Musikform begeistern. Das diesjährige Fest steht unter dem Namen „Bela Bartok“, der neben großen Werken viele Stücke für seine Schüler geschrieben hat.

Deshalb gehört Bartok laut Lampadius auch in das Curriculum eines jeden Klavier- oder Geigenschülers. Musikschüler werden traditionsgemäß mit diesem Namen an das Genre „moderne Musik“ herangeführt und werden in diesem Jahr zeigen, wie viel Freude es macht, Stücke des 21. Jahrhunderts zu komponieren oder zu spielen. Zu erleben sind „Schüler als Komponisten“ beim Konzert des 25. Komponistenwettbewerbes am 13. November, „Schüler als Tanz- und Musikinterpreten“ am 14. November in Aschersleben mit Liaison zwischen der Ballett-Tanzgruppe und dem Poulenctrio oder „Schüler im Konzert“ am 20. November in der Musikschule Salzwedel.

Karten gibt es jeweils ab einer Stunde vor Konzertbeginn an der Abendkasse. Vorbestellungen können unter Tel: 03473/91 39 20 entgegengenommen werden.