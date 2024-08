Ein am Samstag in Aschersleben entwendeter Rasentraktor konnte nur kurze Zeit später, wenige hundert Meter vom Tatort entfernt, wieder aufgefunden werden.

Fährtenhund im Einsatz: Gestohlener Rasentraktor in Aschersleben wieder aufgefunden

Aschersleben/MZ - Am Samstag wurde der Besitzer eines landwirtschaftlichen Hofes in der Mehringer Straße gegen 03.40 Uhr durch laute Geräusche aus Richtung seiner Scheune geweckt. Vor seinem Haus konnte er dann plötzlich einen Rasentraktor hören, was ihm für diese Uhrzeit doch eher seltsam vorkam.

In der folgenden Kontrolle seiner Scheune stellte sich heraus, dass unbekannte Täter seinen hier abgestellten Traktor entwendet hatten. Neben der sofortigen Information der Polizei setzte sich der Eigentümer unverzüglich in seinen Pkw, um selbst nach dem Fahrzeug zu suchen.

Die unterdessen eingetroffenen Polizeibeamten konnten schließlich den Traktor nur etwa 500 Meter Luftlinie vom Tatort entfernt auf einem Feldweg auffinden. Die Absuche des Umfeldes führte zunächst zu keinen weiteren Erkenntnissen. Neben der kriminaltechnischen Spurensicherung am entwendeten Traktor veranlassten die Beamten den Einsatz eines Diensthundeführers.

Der Fährtenhund konnte eine Witterung aufnehmen und führte die Beamten zu einem Grundstück, wo mehrere Personen angetroffen werden konnten. Ob diese im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen, wird die Auswertung der gesicherten Spurenlage zeigen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen vor Ort erhielt der Eigentümer seinen Traktor zurück.