Aschersleben/MZ/kb - Die Stadt Aschersleben beteiligt sich zum ersten Mal an der Kampagne Stadtradeln. Seit 2008 lädt der Wettbewerb Bürgerinnen und Bürger dazu ein, in ihren Kommunen auf das Fahrrad zu steigen. Vom 3. bis 24. Juni sollen an insgesamt 21 Tagen möglichst viele Alltagswege mit dem Rad bewältigt werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. „Dabei ist es egal, ob man bereits jeden Tag fährt oder ansonsten eher selten mit dem Rad unterwegs ist, denn jeder Kilometer zählt.“

Der Beginn der Aktion, der 3. Juni, fällt auf den Weltfahrradtag und für diesen Tag plant die Stadt Aschersleben ab 16 Uhr eine Auftaktveranstaltung im Bestehornpark. Eingeladen sind nach den Worten von Stadtsprecherin Judith Franz alle Radfahrer, Fahrradhändler, Werkstätten, Radfahrinitiativen und andere Aktive. Gegen 17 Uhr soll es dann auf eine gemeinsame Ausfahrt gehen.

Kilometer sammeln

Teilnehmen können alle, die in Aschersleben wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Die Strecken können auch außerhalb Ascherslebens geradelt werden. Interessierte können sich bis zum letzten Aktionstag auf der Seite www.stadtradeln.de registrieren und ein Team gründen oder auch einem Team beitreten, um Kilometer für ihre Stadt zu sammeln.

Je mehr davon zusammenkommen, desto größer die Chance für Aschersleben, im Vergleich der Kommunen aufs Siegertreppchen zu steigen. Unabhängig davon wird die Stadt Aschersleben für die drei fleißigsten Radfahrer Preise ausloben. Mit der kostenfreien Stadtradeln-App können die Teilnehmer die zurückgelegten Strecken bequem via GPS tracken und direkt ihrem Team bzw. ihrer Kommune gutschreiben. Die auf diese Weise erhobenen Radverkehrsdaten werden anonymisiert, wissenschaftlich ausgewertet und den Kommunen zur Verfügung gestellt.

„Wir erhoffen uns davon Erkenntnisse für die Stadtplanung und Rückmeldungen zur Radinfrastruktur, wo zum Beispiel die Verkehrsführung ungünstig für Radfahrer ist“, so Judith Franz. Wer die App nicht herunterladen möchte, kann die gefahrenen Kilometer alternativ auch manuell über die Internetseite eingeben. Unterstützt wird die Aktion vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales sowie von der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune Sachsen-Anhalt e.V..