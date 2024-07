Eine 43-Jährige hat nach einem Unfall in der Hohen Straße in Aschersleben die Unfallstelle einfach verlassen. Die Polizei konnte die Frau aber anhand des Kennzeichens finden.

Salzlandkreis/MZ - Am Dienstagabend wurde in der Hohen Straße in Aschersleben ein Verkehrsschild angefahren und beschädigt. Zeugen beobachteten, wie das Unfallfahrzeug anschließend in Schlangenlinien flüchtete und merkten sich das Kennzeichen, heißt es im jüngsten Polizeibericht aus dem Revier Salzlandkreis.

Die Beamten machten über das Kennzeichen eine 43-Jährige ausfindig, die sie zu Hause aufsuchten. Da die Unfallflüchtige im Gespräch den Eindruck erweckte, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen, wurde ein entsprechender Drogentest veranlasst.

Dieser reagierte laut Polizeibericht positiv, woraufhin zur Beweissicherung auch noch eine Blutprobe angeordnet wurde. Die Frau darf bis zu einer rechtlichen Entscheidung keine Kraftfahrzeuge mehr im Straßenverkehr führen. Der Führerschein wurde einbehalten und die Führerscheinstelle über das Vergehen in Kenntnis gesetzt.