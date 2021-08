Explosionen erschüttern Viertel am Hellgraben - Feuerwehr hat Brand unter Kontrolle

Mehrere Fahrzeuge und mehr als 30 Feuerwehrleute waren am Sonnabend in Aschersleben im Einsatz.

Aschersleben/MZ - Gleich mehrere Explosionen haben am Sonnabendmittag das Ascherslebener Viertel am Hellgraben erschüttert. Offenbar hatte sich in einer Wohnung das Ladegerät eines Rasierapparates entzündet und eine Gastherme in Brand gesteckt, berichtet Einsatzleiter René Knoblauch.

Doch der Mieter habe alles richtig gemacht, sagt der Wehrleiter der Ascherslebener Ortswehr. Der war gemeinsam mit 32 Kameraden, auch aus Westdorf und Schierstedt, im Einsatz, um den Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu löschen. Der Mieter, erklärt Knoblauch, habe sein Zuhause unverzüglich verlassen und die Tür zugezogen. „Dadurch ist der Brand in der Wohnung geblieben“, so der Feuerwehrmann. Danach habe er der Einsatztruppe, die mit Atemgeräteträgern in das Haus vorrückten, den Haustürschlüssel übergeben.

Trotz des erfolggreichen Löschensatzes ist die betroffene Wohnung vorerst unbewohnbar. (Foto: Frank Gehrmann)

Im Einsatz waren neben den Fahrzeugen der drei Ortswehren auch die Drehleiter der Stadt Aschersleben, durch die auch von außen gelöscht werden konnte, und ein Extra-Schlauchwagen.

Menschen wurden bei dem Feuer, das schnell unter Kontrolle war, nicht verletzt. Allerdings werde sich der Mieter wohl erst einmal eine neue Unterkunft suchen müssen, vermutet Knoblauch. Denn die Wohnung sei durch die ganzen Giftstoffe nicht mehr bewohnbar.