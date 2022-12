Explosion in Aschersleben: Gibt es Parallelen zu einem Fall im Jahr 2020?

Eine Explosion in einem Wohnhaus nördlich der Bahnlinie weckt Erinnerungen an einen Fall aus dem Jahr 2020. Gibt es einen Zusammenhang?

Am Einsatzort wurde ein Kellerbrand vermutet.

Aschersleben/MZ - Ein lauter Knall reißt am Dienstagabend gegen 21 Uhr die Bewohner eines Wohnhauses nördlich der Bahnlinie in Aschersleben aus ihrer Ruhe. Scheiben bersten, Türen werden aus der Verankerung gerissen. Kurze Zeit später trifft der Rettungsdienst ein, erkundet die Lage und stellt fest, dass glücklicherweise niemand verletzt ist. Die Bewohner hatten sich schon in Sicherheit ins Freie gebracht.