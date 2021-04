Ex-Basketball-Trainer ist nun im Web unterwegs

Nach dem Ausstieg als Trainer gründete Christian Schäfer in Bad Suderode mit einem Partner eine Firma. Was sie entwickelt.

Aschersleben - Wenn Christian Schäfer auf den Balkon des neuen Büros tritt, dann geht sein Herz auf. Der Blick auf die Häuser mit Holzbalkonen am Markt Bad Suderodes und die Harzer Berge erinnern den 30-Jährigen an den Heimatort Rübeland.

Von dort aus war er beruflich und sportlich zu Wegen aufgebrochen, die ihn nach Aschersleben geführt haben. Sportlich machte er im Februar einen Schnitt. Schäfer gab sein Amt als Basketball-Regionalliga-Trainer der Aschersleben Tigers ab, um sich auf seine junge Firma zu konzentrieren.

Die Firma 3W-Konzepte hat Schäfer im Juni 2020 mit Tobias Rank, sportlich nicht als Basketballer, sondern als Handballer des Quedlinburger SV bekannt, im Nebenberuf gegründet. Sie starteten in der Ascherslebener Wohnung des Tigers-Trainers, entwickelten Konzepte für Online-Auftritte von Unternehmen und Online-Shops.

Schäfer entwickelt Konzepte für Online-Auftritte und Online-Shops für Firmen

Schäfer sieht sein Hauptaufgabenfeld in der Beratung. Er fährt zu Kunden, die sich für das Zeitalter des Online-Handels umstellen wollen. Gerade in Corona-Zeiten boomt das. Und dass sie es sehr gut machen, beweist einer der German Web Award 2021, den sie erhalten haben. Damit werden die besten deutschen Web- und Online-Agenturen ausgezeichnet.

Christian Schäfer hat Sportmanagement studiert. Seit zehn Jahren arbeitet er aber im Bereich des E-Commerce. Der Hauptsponsor seines Basketball-Teams Bodfeld-Baskets hatte ihn eingestellt. Die Bodfeld-Apotheke hatte mit dem Versandhandel begonnen und er mischte mit. Dass sie später vom Fernsehsender NTV als „Deutschlands beste Apotheke“ ausgezeichnet wurde, daran hatte er auch einen Anteil.

Schäfer durfte Erfahrungen sammeln und auch mal teure Fehler machen. „Learning by doing“, das Lernen durch Tun, brachte ihn voran. Seit 2018 ist er bei der Ascherslebener Firma Prüßner und entwickelte das Verkaufsportal www.werkzeughero.de. „Das ist alles aus meiner Hand.“ Tobias Rank kennt Schäfer von der Arbeit bei Prüßner, in der er auch weiterhin – zeitlich reduziert - arbeitet.

Tobias Rank ist derjenige, der die Prozessautomatisierung für die Shops einrichtet und der, der Schäfer Mut machte, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Da es für Großkundenakquirierung ungünstig ist, die Ascherslebener Wohnadresse als Firmenadresse anzugeben, suchten sie Geschäftsräume.

In Bad Suderode – Tobias Rank wohnt im Nachbarort Gernrode – hatten sie Erfolg. „Das ist ein Jackpot“, findet Schäfer, da sie sich seit 1. April die Räume mit Rönisch-Immobilien teilen. Die Unternehmer haben so viel zu tun, dass sie bereits zwei feste und zwei freie Mitarbeiter beschäftigen. Mitarbeiter suchen sie immer noch. Programmieren kann Christian Schäfer nämlich nicht selbst.

Der Jungunternehmer schreibt Verkaufskonzeptionen für den Online-Bereich, fährt zu den Kunden, sieht sich an, was sie machen und überlegt, was sie brauchen könnten. Es soll ein, wie er sagt, „ganzheitliches Konzept“ inklusive Webseite oder Online-Shop, Social Media, Fotos und Videos werden. „Wir sind keine klassische Marketingagentur“, betont er. Und er sagt klar: „Ich hätte nie gedacht, dass mir nach dem Basketball Arbeit mal so viel Spaß machen könnte.“

Für den Web-Award haben die Unternehmer sich mit dem Werkzeughero-Projekt, dem Shopaufbau eines natürlichen Holzschutzanbieters „Lixum.de“ und der Internetseite von Schäfers Ehefrau harz-fotografie.de beworben. Ausschlaggebend für den Erfolg sei ein Testanruf gewesen.

Christian Schäfer sieht noch Wachstumspotenzial. Momentan versuchen sich die Unternehmer an Radiowerbung und Podcast. Gerade entsteht eine Webseite für ein Quedlinburger Restaurant, verrät er. (mz/dan)