Es gibt Zuwachs für die Obstwiese im Kindergarten in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Gespannt warten die Kinder im Eingangsbereich des „Bummi“-Kindergartens und schauen durch die Glastür nach draußen.

Als sie schließlich ins Freie treten, kündigt Edith Nowak, Vorsitzende des Regionalverbands der Kleingärtner, an, was gleich passiert: Gemeinsam wollen sie einen Birnbaum einpflanzen. Ein fröhliches „Ja!“ geht durch die Menge der Kleinen. Als Hausmeister Knut Haußmann den Baum in die Erde bringt, scharen sie sich rund um ihn herum. Während Haußmann die Erde an den Wurzeln des Baumes lockert, staunt eines der Kinder: „So sehen also Wurzeln aus!“ Im Anschluss an die Einpflanzung greifen die Kleinen zu gelben Gießkannen und leisten ihren Beitrag, damit der Birnbaum bald gedeihen kann.

Neuer Teil der Obstwiese

„Die Natur und die Kinder liegen uns sehr am Herzen“, erklärt Edith Nowak. Entsprechend war man schnell bereit, dem Kindergarten einen Birnbaum zu schenken, als Vertreter der Einrichtung im Spätsommer auf den Kleingärtnerverband zukamen. Der Birnbaum ist dort von nun an Teil der Obstwiese, wo bereits andere regionale Sorten einen Platz gefunden haben. Bislang zählten ein Apfel-, ein Kirsch- und ein Pflaumenbaum zur Obstwiese. „Aber wir hatten bisher keinen Birnbaum“, sagt Kindergartenleiterin Christine Klimt. Als ein Laubbaum auf dem Gelände gefällt werden musste, war bald klar, dass man daran etwas ändern wollte - mit Unterstützung der Kleingärtner.

Doch nicht nur Obstbäume gibt es auf dem Areal des Kindergartens. Auch eine Beerenallee wurde bereits angelegt, erklärt Christine Klimt und sagt: „Es ist schön zu sehen, wie die Kinder da zum Beispiel Johannisbeeren pflücken.“ Außerdem arbeitet Hausmeister Knut Haußmann schon seit einiger Zeit daran, einige Wildblumen auf der Wiese zu pflanzen.

Später gab es Birnen und Süßes zum Naschen. Foto: Anja Riske

Im Kindergarten gebe es immer Obst zum Frühstück, erklärt Christine Klimt - im Sommer gern auch aus eigener Ernte. Den Kindern scheint es zu gefallen: Der vierjährige Liam freut sich schon jetzt darauf, im nächsten Jahr von den Birnen naschen zu können. Am liebsten isst er aber Äpfel und Bananen, sagt er. „Und Süßigkeiten.“

Auch darauf muss er an diesem Tag nicht ganz verzichten, denn die Mitglieder des Regionalverbandes der Kleingärtner haben vorgesorgt. Ein Korb ist bis oben hin voll mit Birnen, denn, so Edith Nowak, der Baum trägt ja noch keine Früchte. Aber ein paar Birnen solle es zur Feier des Tages eben doch geben. Aus einem zweiten Korb können sich die Kinder an Süßigkeiten bedienen.

Ein großes Dankeschön

Für die Unterstützung des Kleingärtnerverbandes hat sich der „Bummi“-Kindergarten unlängst mit einer Postkarte bedankt, die Vorsitzende Edith Nowak erfreut zeigt. „Ein ganz großes Dankeschön für den Birnbaum“, steht auf der Innenseite der Karte. Und dass man sich schon darauf freue, gemeinsam mit den Kindern die ersten Birnen zu ernten.

Darauf ist auch Edith Nowak gespannt und hofft, bei der Ernte vielleicht sogar selbst mal mit dabei sein zu können. Ein paar Birnen werden auf jeden Fall für die Vereinsmitglieder zurückgelegt, verspricht Christine Klimt bei der Einpflanzung.