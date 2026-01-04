Der vermisste Mann aus Aschersleben ist gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Suche erfolgreich beendet.

Aschersleben/MZ - Wie das Polizeirevier Salzlandkreis am Dienstagabend mitteilte, ist der Vermisste aus Aschersleben am Dienstag durch einen Hinweis aufgefunden worden. Somit konnte die Suche erfolgreich beendet werden.

Alle Fahndungsmaßnahmen seien eingestellt worden. Die Polizei bedankt sich für die Hilfe und Hinweise aus der Bevölkerung.