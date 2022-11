EnviaM unterstützt Seeland-Ortsteil Frose in Bauarbeiten am Rondell

Froses Verschönerungsverein bekommt bei der Gestaltung des Ortes Unterstützung von der EnviaM. Die Bauarbeiten am Rondell begonnen.

Mitarbeiter der EnviaM holen in Frose den alten Boden aus dem Rondell, das dann mit Rosen, Lavendel und Salbei bepflanzt werden soll.

Frose/MZ - Frose am Mittwochvormittag: Ein Minibagger schiebt seine Schaufel in den Boden des Kreisels in der Hoymer Straße. Hier kommt die alte Erde raus, wird die Grasnarbe abgetragen.