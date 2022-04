Entblößer belästigt Elfjährige am Külzplatz in Aschersleben

Aschersleben/MZ/kb - Die Polizei des Salzlandkreises ermittelt in einem Fall von Exhibitionismus in Aschersleben. Am Mittwoch um die Mittagszeit soll sich ein Mann vor einem elfjährigen Mädchen entblößt haben. Der Vorfall ereignete sich auf dem Spielplatz Külzplatz in der Nähe des Gymnasiums Stephaneum zwischen Haus I und Haus II.

Die Eltern des Mädchens haben Anzeige erstattet. Laut Marco Kopitz, Pressesprecher im Polizeirevier Bernburg, haben sich später zwei weitere Mädchen gemeldet. Die Schule des Mädchens hat die Eltern über den Vorfall informiert.

Der Mann wird als rothaarig mit einem relativ langen Bart beschrieben, er trug eine schwarze Mütze, eine grüne Jacke und Jeans. Die Größe des Mannes wird mit 1,75 Metern angegeben, er soll etwa 30 Jahre alt sein. Die Ermittlungen laufen, erste Zeugen seien bereits vernommen worden. An einem Phantombild werde gearbeitet, allerdings brauche es dafür noch weitere Zeugenaussagen.

Das Polizeirevier bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Mann gesehen hat oder selbst Zeuge exhibitionistischer Handlungen geworden ist, möge sich bitte im Polizeirevier melden unter der Telefonnummer 03471/3790.