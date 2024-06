Aschersleben/MZ/fge - Fans der deutschen Mannschaft brauchen für die folgende Meldung starke Nerven: Orakelschildkröte Monty hat im Ascherslebener Zoo erstmalig ihre bisherige Mannschaftstreue aufgegeben und tippt am Sonnabendabend auf einen Sieg für Dänemark. Und das ausgerechnet beim ersten K.o.-Runden-Spiel der deutschen Mannschaft.

Bei schönstem Sommerwetter dauerte Montys Entscheidung im Außengelände der Spornschildkröten im Zoo Auf der Alten Burg nur Sekunden. Schnurstracks startete sie in Richtung des Fressnapfs mit der dänischen Fahne. Auch ein kurzer Seitenblick in Richtung des deutschen Tors konnte sie nicht umstimmen. Sollte Monty Recht behalten, hätte sie somit bei dieser Fußball-EM das letzte Mal orakelt.

Vielleicht hatte die Schildkröte aber auch nur einen schlechten Tag und liegt mit ihrem Tipp einfach verkehrt. Wir werden es am Sonnabendabend ab 21 Uhr erfahren, wenn das Achtelfinalspiel gegen Dänemark in Dortmund angepfiffen wird. Übertragen wird das Spiel übrigens wieder live beim Public Viewing in der One SportsBar im Ballhaus und im Biergarten „Zum Bestehorn“ am Bestehornhaus.