In den Netto-Markt in der Ascherslebener Heinrichstraße wurde eingebrochen. Die Ermittlungen laufen.

Einbruch in Discounter in Ascherslebener Heinrichstraße

Unbekannte sind durch eine eingeschlagene Scheibe in den Netto-Markt an der Ascherslebener Heinrichstraße eingestiegen.

Aschersleben/MZ - In den Netto-Markt an der Ascherslebener Heinrichstraße ist am Wochenende eingebrochen worden. Der Vorfall wurde am Sonntagabend gemeldet.

Ein Lieferant hatte eine eingeschlagene Scheibe an der Marktrückseite bemerkt und daraufhin die Polizei alarmiert. Die bislang unbekannten Täter hatten sich von dort aus Zugang zur Umkleide des Marktes verschafft und mehrere Schränke aufgebrochen. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist laut Polizeiangaben nach der Spurensicherung noch unklar.

Ersten Zeugenhinweisen zufolge wurden gegen 21:15 Uhr zwei Jugendliche beobachtet, die aus Richtung des Tatortes flüchteten. Die Ermittlungen laufen.