Ein Wiener an der Eine: Warum Ascherslebens dritter Stadtschreiber ein Literaturbotschafter ist

Kultur in Aschersleben

Aschersleben/MZ. - Er sieht sich als Literaturvermittler und -botschafter, als jemand, der Räume für andere öffnet. „Literatur in diversen Formen zu fördern und teilen, das liegt mir“, sagt Michael Stavaric. Der Österreicher ist der dritte Stadtschreiber, der im Rahmen des Literaturprojekts „9 Points of View“ derzeit in Aschersleben wohnt und arbeitet.