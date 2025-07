Traditionen spielen beim Heimat- und Schützenfest in Groß Schierstedt eine große Rolle. Manche werden aufrechterhalten, andere wiederbelebt.

Vier Umzüge an drei Tagen

Aschersleben/MZ - „Ein Dorfkind kennt kein schlechtes Wetter“, schmunzelt Stefan Jorde angesichts des immer mal wieder einsetzenden Regens am Sonnabend. Als Vorstandsmitglied des örtlichen Heimat- und Geschichtsvereins war er an Planung und Umsetzung des diesjährigen Heimat- und Schützenfestes in Groß Schierstedt maßgeblich mitbeteiligt und hält das dreitägige Fest dem schlechten Wetter zum Trotz für gelungen. Das ließe sich allein daran erkennen, dass der ganze Ort auf den Beinen sei.