Aschersleben/MZ - Der Graue Hof in Aschersleben eröffnet am Sonnabend, 30. Oktober, um 17 Uhr die Werkschau des Malers Marc Illing. Illing gehört einer Generation von Malern an, deren Impuls aus dem Aufleben realistischer Tradition der Weltaneignung kommt.

Nach seinem Studium am Weimarer Bauhaus wagte er den Schritt einer freischaffenden künstlerischen Tätigkeit. Er ist ein eindringlicher Beobachter des Zeitgeschehens, eher still und unaufgeregt, die Aussagen knapp, aber eindeutig. Illing arbeitet mit Fundstücken, filtert die Botschaften und komprimiert den Stoff zu einem Ideengerüst für seine Bildaussagen.

Im Arbeitsprozess durchläuft das Material Stufen der Umformung bis zum gültigen Bild. Es entstehen thematische Serien, die als ein Ausdrucksmittel zu verstehen sind, um in Variation einen erweiterten Blick zu ermöglichen.

Das Ensemble seiner Bildwelten tritt aus den Kladden der Archive heraus, es steigen lebendige Erinnerungen auf und stehen im Dialog mit dem Betrachter. Marc Illing beherrscht dabei seine künstlerischen Mittel im Fluss stetiger Produktion.

Die umfassende Werkausstellung in Aschersleben legt Zeugnis ab von einem Talent mit nachhaltiger Strahlkraft. Die Vernissage, die am 30. Oktober um 17 Uhr beginnt, wird musikalisch begleitet vom Duo Amortal - mit Bettina Hartl am Bandoneon und Dariusz Blaszkiewicz mit der Violine. Das Duo konzertiert in einer vielfältigen Mischung aus barocken Klängen, Tango Argentino und französischen Musettes.

Für die Ausstellungseröffnung gilt die 2G-Regel. Für den Rest der Ausstellung - vom 31. Oktober bis zum 31. Dezember - ist die Schau dann mit 3G-Regel besuchbar. Die Werkausstellung des Malers Marc Illing im Grauen Hof von Aschersleben wird am Sonnabend, 30. Oktober, um 17 Uhr eröffnet.