Schlechte Verkaufszahlen E-Auto-Verkäufe in Aschersleben nach Streichung der Umweltprämie stark rückläufig

In Aschersleben wurden 2023 mehr Elektroautos verkauft. Was Autohaus-Chefs 2024 nach der Streichung der Umweltprämie beobachten und was die Stadtwerke an den Ladesäulen feststellen.