Winningen/MZ - Die Verkehrsführung in der Straße Unter den Linden führt in Winningen erneut zu Diskussion. Wie Ortsbürgermeister Axel Pich (Wählergemeinschaft) in der jüngsten Ortschaftsratssitzung berichtete, sorgt er sich aufgrund des Lkw-Verkehrs, der an dieser Straße recht zügig unterwegs ist. Auch manche Einwohner hätten sich in der Bürgersprechstunde schon für eine Tempo-30-Zone ausgesprochen.

