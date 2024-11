Was als Trend in den sozialen Medien begann, ist längst im Hier und Jetzt angekommen: Dubai-Schokolade. Warum die Kombi aus Pistazie, Schokolade und Engelshaar begeistert.

Dubai-Schokolade: Ist der Süßigkeiten-Trend auch in Aschersleben angekommen?

Trends in Aschersleben

Jeanne Le verkauft selbstgemachte Dubai-Schokolade in ihrem Bubble-Tea-Laden „Sen Tea“ in der Breiten Straße.

Aschersleben/MZ. - Wer gibt schon bis zu 15 Euro für eine Tafel Schokolade aus? „Viele! Erst dachten wir, nein – bei dem Trend machen wir nicht mit. Aber die Nachfrage war einfach so groß“, erzählt E-Center-Chef Heiko Grunert. Und nun liegt sie auch in den Regalen seiner beiden Filialen in Aschersleben und Bernburg: die begehrte Dubai-Schokolade.