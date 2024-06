Der FSV Drohndorf-Mehringen wurde nach dem letzten Spieltag der Salzlandliga zum neuen Meister gekrönt. Die Elf war noch einmal in Torlaune. Verfolger Seeland verlor dagegen.

Drohndorf-Mehringen kann mit der Meisterschale in der Hand jubeln

Neuer Meister in der Salzlandliga

Aschersleben/MZ - Großer Jubel in Drohndorf und Mehringen: Die Fußballer verteidigten durch einen souveränen 6:2-Heimsieg gegen Eiche Pobzig die Tabellenspitze und feierten den Meistertitel. In der kommenden Saison spielt die Elf von Trainer Normen Freisdorf-Apel in der Landesklasse.