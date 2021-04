Drogen, um Sorgen des Alltags zu verdrängen?

Aschersleben - Als Polizeibeamte im April 2019 eine Wohnung in Aschersleben durchsuchten, fanden sie nicht, was sie dort zu finden hofften. Doch der Geruch in den Räumen erschien ihnen verdächtig. In einem Schlafzimmerschrank entdeckten die Beamten über 90 Gramm Marihuana mit einem reinen THC-Anteil von 11,3 Gramm. Nun musste sich der Mann im Amtsgericht Aschersleben wegen des Besitzes einer „nicht unerheblichen Menge“ Betäubungsmittel verantworten.

„Es war so komisch in Alufolie verpackt“

Rainer S. (Name geändert) gab vor, die Drogen bei einem Straßenhändler in Halle gekauft zu haben, den er nicht kennt. „Ich hatte meine Frau an den Krebs verloren und dann war meine Mutter an Krebs erkrankt“, erklärte der 36-Jährige die Suche nach einer Betäubung von den Alltagssorgen. Mit der Betreuung der Mutter, die gerade in der Chemotherapie war, sei er überfordert gewesen. Als er in der Jugend mal gekifft hatte, habe er in Halle bei Straßenhändlern leicht Drogen bekommen, erzählte er. Nun habe er versucht, für 300 bis 400 Euro Drogen zu kaufen. „Es war so komisch in Alufolie verpackt“, berichtete er von der Begegnung mit dem Drogenhändler. Der habe die Packung kurz aufgerissen und ihm zum Riechen gegeben. Die Polizisten fanden die Drogen dann bei dem Angeklagten in einem Glas und Plastiktüten in einem Schrank.

Dass er angesichts der Menge die Drogen weiterverkaufen wollte, ließ sich nicht belegen. Zubehör wie etwa eine Waage wurde nicht gefunden. „Ich würde nie wieder auf so eine dumme Idee kommen“, versicherte Rainer S. dem Richter. Er verwies auf bald zwei Kinder und seine intakte Familie. Allerdings habe er auch nur einen Teilzeitjob.

Ellenlanges Vorstrafenregister

Das Vorstrafenregister des Angeklagten ist mit elf Verurteilungen ellenlang und reicht von Sachbeschädigung und Körperverletzung als Jugendlicher, Diebstahl, räuberischer Erpressung, Körperverletzung und einem Betäubungsmitteldelikt über Fahren ohne Führerschein bis zur Beleidigung von Vollstreckungsbeamten. In seinem letzten Wort appellierte der Angeklagte, Rücksicht auf sein geändertes Leben und die Pflege seiner Mutter zu nehmen, die er vor zwei Jahren zu sich nach Aschersleben holte.

„Ich wollte 30 Gramm für 300 Euro kaufen. Wie viel das tatsächlich war, das habe ich erst in der Anklageschrift gelesen“, versuchte sich Rainer S. zu entschuldigen.

Staatsanwältin hält Bewährungsstrafe für angemessen

Die Staatsanwältin wertete das Geständnis zu Gunsten des Angeklagten. Auch dass er in geordneten Verhältnissen lebt, die Mutter betreut und es in Sachen Drogen bislang keine Verurteilung gab, sah sie positiv. Doch aufgrund der Menge und des hohen Wirkstoffgehaltes von mehr als zwölf Prozent habe er sich strafbar gemacht. „Dabei ist es unerheblich, ob sie alles für sich selbst verbrauchen wollten.“

Da der Angeklagte hinlänglich – wenn auch im minderschweren Bereich - strafrechtlich in Erscheinung getreten ist und das Gesetz eine Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr verlangt, hielt die Staatsanwältin ein Jahr und vier Monate Haft auf Bewährung für angemessen.

„Er wollte in keiner Weise Handel betreiben, sondern nur die Augen zu kriegen“

Der Verteidiger sah nur einen fatalen Irrtum seines Mandanten. Er wies darauf hin, dass dieser nach seiner bewegten Jugend nicht mehr straffällig wurde. Er stellte keinen konkreten Strafantrag, bat aber darum, eine Geldstrafe in Betracht zu ziehen. „Er wollte in keiner Weise Handel betreiben, sondern nur die Augen zu kriegen.“

Sieben Monate Freiheitsstrafe lautete dann das Urteil von Strafrichter Robert Schröter. Er setzte die Strafe für zwei Jahre zur Bewährung aus. Schröter geht davon aus, dass mit den 90 Gramm kein Gewinn durch einen Verkauf erzielt werden sollte. Aber da Rainer S. bereits Drogenkonsument war, hätte er 30 von 90 Gramm unterscheiden können. Und auch bei 30 Gramm hätte er mit einer Strafe rechnen müssen. „Ich gehe davon aus, dass es ein Ausrutscher war.“ Schröter hofft ihn im Saal nie wiederzusehen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (mz/Detlef Anders)