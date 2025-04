Frose/MZ - Was für eine schöne Neuigkeit: Ein drittes Storchenpaar hat es sich in Frose gemütlich gemacht und häuslich eingerichtet. Direkt auf dem alten Schornstein einer ehemaligen Bäckerei in der Königsauer Straße. Die beiden Langschnäbel stehen stolz mitten in ihrem Horst und schauen sich in die Augen. „Die sind hin und weg von ihrem neuen Zuhause“, meint Paul Bertrams, der den Einzug des Paares beobachtet hat.

