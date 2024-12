Zu einem Unfall nach einem Vorfahrtsfehler kam es an der Magdeburger Brücke in Aschersleben. Neben mehreren Rettungswagen war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Drei Verletzte nach Unfall an Magdeburger Brücke in Aschersleben

Aschersleben/MZ/dan - Drei verletzte Personen mussten Heiligabend nach einem Unfall in der Magdeburger Straße in Aschersleben in das Klinikum eingeliefert werden. Gegen 14.15 Uhr war es an der Kreuzung Weststraße hinter der Brücke der Magdeburger Straße zu einem Abbiegeunfall gekommen.