Das dreitägige Programm von Martin Rothe findet großen Anklang. Die Schützen stehen mit dem OB bei ihrem frühen Sonntagsumzug aber vor verschlossenen Türen. Was Steffen Amme sagt.

Aschersleben/MZ - Drei Tage Party, Rummel und Musik mitten im grünen Herzen der Stadt. Das 25. Gildefest der Ascherslebener Kaufmannsgilde war ein Magnet für die Stadt. Und die musikalischen Höhepunkte locken am Wochenende sogar Besucher aus weiter entfernten Regionen. Am Freitagabend ist es vor der Bühne besonders voll, weil nach Captain Jack der aus Aschersleben stammende DJ KomaCasper, Ruben Torz, da ist, der bei großen Festivals auflegt. Und auch am Samstagabend ist es bei Musik der Rammstein-Coverband „Völkerball“ mit Feuerwerk auf der Herrenbreite gut gefüllt.