Doppelgarage an Ascherslebener Schweitzer-Schule aufgebrochen

Aschersleben/MZ - Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende auf das Gelände der Albert-Schweitzer-Schule in der Valentina-Tereschkowa-Straße in Aschersleben eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde vor Ort eine Doppelgarage aufgebrochen und ein Benzintraktor beschädigt.

Zudem fehlt ein Benzinkanister mit Treibstoff. Der Gesamtschaden wird mit mindestens 1.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlung in dem Fall aufgenommen.