Die digitale Verwaltung soll kommen. Auch in Aschersleben. Aber so schnell wird die Stadtverwaltung nicht digital, wie ein kürzlich vorgestelltes Arbeitspapier deutlich macht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Per Mausklick zum Wohngeld oder zum Personalausweis – eine digitale Verwaltung ist der Plan, doch daraus wird wohl so schnell nichts, zumindest nicht in Aschersleben – doch nicht nur. Städte und Landkreise in ganz Deutschland melden, mit der Digitalisierung ihrer angebotenen Leistungen hinterherzuhängen.