Diebe stehlen nahe Aschersleben 200 Liter Diesel aus Baggertank

Unbekannte Täter haben in Aschersleben circa 200 Liter aus einem Baggertank entwendet.

Aschersleben/MZ - Im Zeitraum zwischen dem 25. Februar und dem 1. März haben unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Feldflur in der Nähe des Parkplatzes Hasenwinkel in Aschersleben einen Bagger beschädigt. Das Fahrzeug vom Typ Kubota wurde aufgebrochen und die Batterie gestohlen.

Weiterhin öffneten die Täter den Tankverschluss und entnahmen mit einer mitgebrachten Pumpe etwa 200 Liter Diesel. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.