Die Stadt Aschersleben sucht ehrenamtliche Interviewer für die Volkszählung 2022

Die Ergebnisse des Zensus sind präzise Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Sie dienen als verlässliche Planungsgrundlage für künftige Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden.

Die Bevölkerung in der Kernstadt von Aschersleben schrumpfte bis zur letzten Volkszählung immer weiter.

Aschersleben/MZ - Es soll wieder gezählt werden. Der Zensus 2022 - auch bekannt als Volkszählung- liefert präzise kleinräumige Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Ab dem 15. Mai 2022 werden in Deutschland 10,2 Millionen Menschen in einer Haushaltebefragung zu ihrer Ausbildung oder Arbeitssituation befragt. Zusätzlich werden alle Bewohner von Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder erfasst. Alle Eigentümer oder Verwaltungen von Wohnraum geben im Rahmen dieser Volkszählung Auskunft zu ihren Wohnungen und Wohngebäuden (etwa 23 Millionen), heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Aschersleben.