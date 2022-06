Die Kaufmannsgilde stellt in Ascherslebens Innenstadt 30 Tannen auf

Was Weihnachtsfreude für Kindergärten bringt. Die Bürger freuen sich über die Kreativität der Kleinen.

Die Fröbel-Kinder schmücken einen Baum in der Breiten Straße.

Aschersleben/MZ - Am Donnerstag zogen zahlreiche Kindergruppen durch die Stadt, um ihr ein weihnachtliches Flair zu verpassen. 30 kleine Weihnachtsbäume hat die Kaufmannsgilde in der Innenstadt verteilt - auf dem Markt, in der Breiten Straße. Sie alle werden nun von den Ascherslebener Kindergärten geschmückt.