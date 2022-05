Die Feuerwehr aus Aschersleben öffnet eine Wohnungstür, weil Nachbarn besorgt sind

Aschersleben/MZ - Wer für längere Zeit in den Urlaub oder zu einer Reha in eine Klinik fährt, der sollte vielleicht besser seine Nachbarn darüber informieren. Oder: „Uns als Feuerwehr würde es völlig reichen, wenn man im Obergeschoss einen Zettel auf das Fensterbrett legt, wenn man länger nicht zu Hause ist“, rät René Knoblauch, der Ortswehrleiter Ascherslebens. „Bin im Krankenhaus“ oder „bin länger verreist“ – das reicht. Auf der Straßenseite, sodass er nicht von Ganoven, aber von Feuerwehrkameraden gelesen werden kann. Falls diese zu einer vermuteten Notlage in der Wohnung gerufen werden und per Drehleiter hereinschauen.